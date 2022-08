Botafogo ficou no empate com o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Em duelo pela 21ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Atlético-GO ficaram em um empate sem gols. O Glorioso jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, por conta da expulsão de Philipe Sampaio, e voltou a tropeçar atuando em casa. Com o resultado, a equipe de Luis Castro chegou ao terceiro jogo sem vencer na Série A.

As duas equipes até criaram boas oportunidades, mas as boas atuações de Gatito Fernández e de Renan, ex-goleiro do Botafogo, que defende o Atlético-GO, garantiram o empate sem gols. Na próxima rodada, o clube carioca vai encarar o Juventude, em Caxias do Sul, no próximo dia 21. Já o Atlético-GO receberá o Cuiabá, no mesmo dia, no Antônio Accioly.

O Botafogo começou a partida tentando fazer uma "blitz" no ataque. No entanto, apesar do ímpeto alvinegro, a primeira grande chance do jogo foi do Atlético-GO. Aos sete minutos, em belo contra-ataque, Luiz Fernando avançou com facilidade e finalizou bem, a bola passou perto e assustou o goleiro Gatito.

Aos poucos, o Glorioso foi começando a ter mais dificuldade e o Dragão passou a ser mais perigoso. Aos 21 minutos, após virada de jogo pela direita, Dudu soltou a bomba e a bola passou rente a trave do clube carioca. Um minuto depois, nova chance. Luiz Fernando recebeu belo passe e saiu na cara de Gatito, sorte do Alvinegro, que o atacante chutou para fora.

Aos 43 minutos, nova chegada perigosa dos visitantes. Kelvin avançou com liberdade e finalizou de fora da área, o goleiro Gatito apareceu bem, fez bela defesa e salvou o Botafogo de sofrer um gol. Já nos acréscimos, o Glorioso teve a sua melhor oportunidade no primeiro tempo. Jefinho recebeu e finalizou dentro da área, o goleiro Renan apareceu bem e evitou o gol alvinegro.

O segundo tempo começou com o Botafogo criando uma grande chance. Com apenas um minuto, Victor Sá passou pela defesa goiana e tocou para trás. Tchê Tchê finalizou e Renan voltou a salvar os visitantes. Dois minutos depois, o Atlético-GO respondeu. Após levantamento de Willian Rato, Luiz Fernando fechou e cabeceou na trave de Gatito.

Aos 10 minutos, o Botafogo criou sua melhor oportunidade. Jefinho achou Matheus Nascimento livre, o atacante dominou e bateu, mas novamente, Renan fez grande defesa, evitando que o placar foi inaugurado no Nilton Santos. A partida seguia equilibrada e o Dragão respondeu logo depois. Kelvin achou bem Jefferson, que tocou para Willian Rato, já com Gatito batido no lance, o jogador do Atlético-GO chutou para fora.

Aos 17 minutos, as coisas ficaram mais complicadas para o Botafogo. Philipe Sampaio fez falta em Luiz Fernando e recebeu o segundo amarelo, deixando o Glorioso com desvantagem numérica. Com um a menos, o Glorioso passou a se fechar para tentar evitar que o Dragão conseguisse uma pressão na partida.

A partida então teve uma grande redução de intensidade. O Dragão não conseguia pressionar o Botafogo e o clube carioca passou a dar menos espaços. Em alguns contra-ataques, o Alvinegro teve a chance de buscar o gol, mas acabou precipitando o último passe.

O Botafogo seguiu mais perigoso até o fim, mas não conseguiu alterar o placar, que terminou empatado, com o Glorioso tropeçando mais uma vez, atuando no Rio de Janeiro.