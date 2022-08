John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/08/2022 18:48

Rio - Após se aproximar de um acerto com o Guarani, o volante Gustavo Barreto, de 26 anos, está perto de deixar o Botafogo para atuar no futebol belga. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o jogador poderá defender o RWD Molenbeek.

Gustavo Barreto Vitor Silva / Botafogo

O clube é administrado também por John Textor, acionista majoritário do Botafogo. Além do RWD Molenbeek, Barreto também está sendo observado por outros clubes do Brasil. Sem espaço com Luis Castro, o volante deverá deixar o Glorioso.

O jogador, de 26 anos, sequer treinou no Botafogo esta semana. Contratado pelo clube carioca para a Série B, Barreto atuou em 13 jogos em 2022 e deu uma assistência. Ele tem contrato até o fim de 2023.