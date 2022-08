Luís Castro no duelo com o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 14/08/2022 10:48 | Atualizado 14/08/2022 10:48

Rio - Bastante ativo no mercado da bola, o Botafogo anunciou, ao todo, oito reforços na atual janela de transferências. Em entrevista após o duelo com o Atlético-GO, o técnico Luís Castro comentou sobre a chegada dos novos jogadores, e destacou que todos precisarão de tempo para poder se integrar ao atual elenco.

"Vou ser repetitivo. Quando chegam jogadores, são elementos estranhos, é preciso ter tempo para integrar, colocar alguns logo, mas todos vêm em diferentes níveis físicos. Conjugar tudo isso é extremamente complexo e vamos ter que fazer. Ainda bem que vamos ter, quanto mais jogadores chegarem e acrescentarem ao grupo melhor, mas a integração é difícil", disse o treinador português.

Luís Castro também falou sobre a expulsão de Philipe Sampaio no duelo com o clube goiano, mas destacou que tem boas opções para o setor, incluindo Adryelson, que chegou ao clube nesta janela de transferências, e já vem sendo utilizado pelo treinador.

"Temos soluções para a zona central da defesa. Não temos o Carli, lesionado, mas temos o Kanu, o Adryelson, o Mezenga, o Cuesta. Foi uma imprudência que cometeu, o árbitro, no caso a árbitra, não podia fazer outra coisa que não expulsá-lo, porque já tinha amarelo", finalizou Luís Castro.

O Botafogo, agora, tem uma semana para se concentrar no seu próximo compromisso. No domingo (21), o Glorioso enfrentará o Juventude, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.