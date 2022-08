John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/08/2022 10:00

Rio - O Botafogo se reforçou com dez jogadores para a disputa do segundo semestre da temporada. Questionado nas redes sociais sobre os valores e também sobre os nomes contratados, John Textor elogiou o trabalho do diretor de futebol, André Mazzuco.

"Então, se encontrarmos jogadores qualificados, por transferência gratuita ou por empréstimo, que têm bons salários, mas não exigem o pagamento de taxas de transferência para outros clubes, ainda assim você se sentirá melhor se eu enviar dinheiro para outros clubes? Acorda, e envie uma nota de agradecimento a Mazzuco", escreveu Textor no Twitter.

O clube carioca tinha a previsão de realizar oito contratações nesta janela de transferências, mas acabou fazendo duas a mais. O principal questionamento dos alvinegros foi em relação a ausência de nomes mais conhecidos.

O Botafogo contratou nesta janela: Marçal, Luis Henrique, Eduardo, Adryelson, Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares, Jacob Montes, Júnior Santos e Lucas Perri.