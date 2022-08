Gabriel Pires é torcedor do Botafogo desde criança - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/08/2022 12:13

Onze anos depois, Gabriel Pires volta ao futebol brasileiro e justamente no clube de coração. Apresentado nesta terça-feira (16) pelo Botafogo, o meia de 28 anos chega numa nova fase, mas com a lembrança de um time que marcou época e o ajudou a desenvolver o carinho pelo Glorioso: o de 2007, sob o comando de Cuca, e que tinha como um dos principais jogadores Dodô, seu primeiro ídolo.

"Para mim tem um gosto mais do que especial. É meu clube do coração, sempre torci e seguia acompanhando. Lá fora é um pouco mais difícil por questão de horário, mas via quando dava e agora estou aqui, feliz, empolgado e motivado para caramba com o projeto. Chegar nessa altura de uma nova era do Botafogo é muito bom", afirmou Gabriel Pires, explicando como começou a relação com o Botafogo e a lembrança do time de 2007.



"Meu primo foi meu maior motivador para eu ser botafoguense, ele me levava aos estádios e me dava camisas. Além dele, tinha também meu tio-avô que também foi fundamental. Quando eu mais ia aos estádios era o time do Dodô e do Zé Roberto, que eu gostava de ver jogar, o Lucio Flavio também. Naquela época eu estava empolgado para caramba. Meu primeiro ídolo foi o Dodô".



Há tanto tempo fora do futebol brasileiro, Gabriel Pires terá a oportunidade de se fazer conhecer justamente no clube de coração. Mas também precisará se readaptar, assim como outros companheiros que retornaram recentemente e levaram um pouco de tempo. Ainda mais pelo meia estar sem jogar desde abril, última vez em que defendeu o Al Gharafa, do Catar.



"É motivador. As pessoas não me conhecem e eu posso me apresentar, mostrar meu trabalho... Para mim é mais um ponto para motivar mesmo, mostrar meu trabalho e quem eu sou. Eu me sinto pronto já. Estou há um tempo sem jogar, mas sempre me cuidei quando estive parado e isso não é nenhum problema. Eu me sinto bem fisicamente, preciso só do ritmo de jogo e de minutagem", disse Gabriel Pires, que foi revelado pelo Resende e foi para o exterior em 2011.