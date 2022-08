Cria da base do Botafogo, Caio Alexandre é o novo reforço do Fortaleza - Reprodução/Instagram CaioAlexandre

Publicado 15/08/2022 16:24

Rio - Cria da base do Botafogo, o volante Caio Alexandre é o novo reforço do Fortaleza para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Vancouver Whitecaps, do Canadá, e assinou com o Leão do Pici por empréstimo até o final do ano.

Com a ida para o clube do nordeste, Caio reencontrará Marcelo Benevenuto e Zé Welison, dois outros ex-jogadores do Botafogo. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre o novo reforço, e destacou o fato de já conhecer alguns outros jogadores do elenco.

"Ele já conhecia alguns jogadores do grupo. Ligou para saber informações, e elas foram as melhores possíveis. Vem somar o setor que tivemos algumas mudanças: a saída do Jussa e também do Felipe que está em negociação. A gente precisava reincorporar este setor e o Caio Alexandre vem qualificar ainda mais nosso elenco", disse o presidente, antes de completar:

"É um jogador jovem, surgiu muito bem no Botafogo, tanto que foi negociado para a MLS. Jogador de características para as funções de primeiro e também de segundo volante, chega na área adversária, tem bom controle de bola, e que na hora que surgiu a possibilidade de vir pra cá, mostrou o interesse de vir, do desejo de estar no Fortaleza e correr junto com a gente", finalizou Marcelo Paz.

Caio Alexandre foi campeão da última temporada do Canadian Championship. Desde sua chegada ao clube que disputa a Major League Soccer, o brasileiro entrou em campo em 22 partidas, não marcou gols e deu uma assistência.