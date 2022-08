Danilo Barbosa é o novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/08/2022 15:11

Rio - O Botafogo apresentou o volante Danilo Barbosa na tarde sesta segunda-feira (15), no Estádio Nilton Santos, como mais um reforço para o restante da temporada. Vindo do Nice, da França, e com passagens por Vasco e Palmeiras, o jogador de 26 anos assinou com o Glorioso até o fim de 2025.

Danilo foi recebido e apresentado pelo head scout Alessandro Brito. Em suas primeiras palavras como novo jogador do Botafogo, se emocionou ao lembrar a perda da filha que estava prestes a nascer, mas transformou em motivação para sua trajetória no novo clube.

"Recentemente eu passei por um momento extremamente complicado. Conversei com minha esposa, falei que era o momento de voltarmos, restabelecer o espírito, a mente e eu, como homem da casa, falei que a decisão é sempre 50/50, ela sempre esteve do meu lado. Deveria estar aqui antes, mas acabei perdendo minha filha, cinco meses, foi uma dor muito grande. Conversei com a minha esposa, me deu força, eu dei força a ela, em conjunto, claro que proposta do Botafogo, clube grande, nos organizamos, nos unimos, porque quero voltar a jogar futebol com alegria, poder dar alegria a ela e às pessoas que amo, isso acaba por refletir no clube. Espero poder dar o meu melhor em prol desse grupo e desse clube, porque me abraçaram em momento de extrema necessidade. É minha vida pessoal, muitos não sabem, mas estou aqui muito motivado e alegre. Espero dar meu melhor para sermos muito felizes", destacou o volante.

A temporada do Botafogo é considerada 'de afirmação' por conta da implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Danilo Barbosa destacou o momento e traçou o caminho para dias melhores no Estádio Nilton Santos.

"O clube passa por um momento importante, de transição, muitas coisas novas, treinador novo, mentalidade diferente, jogadores diferentes. A questão é mais trabalho, mais maturidade, se conhecer para as coisas tomarem forma e serem positivas, no trabalho e sendo efetivo, saindo com vitórias. É essa constância de trabalho que temos que manter para as coisas começarem a correr bem."

O novo reforço do Botafogo se junta ao grupo comandado por Luís Castro para iniciar os trabalhos no CT Lonier. Há a expectativa por sua estreia já no próximo domingo, contra o Juventude, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão.