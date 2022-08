Júnior Santos é o novo atacante do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 15/08/2022 18:07

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (15) a contratação do atacante Júnior Santos, que chega por empréstimo do Sanfrecce Hiroshima, do Japão. O jogador já desembarcou no Rio de Janeiro, mas sua data de apresentação ainda não foi definida pelo clube.

Júnior Santos tem 27 anos e foi avaliado pela cúpula do Glorioso como boa oportunidade de mercado. Mesmo com sua estatura de 1,88m, o jogador cumpre bem o papel pelos lados de campo - vale lembrar que Tiquinho Soares foi contratado para ser o titular no comando de ataque.

O Sanfrecce Hiroshima foi o terceiro clube do atacante no futebol japonês. Antes, Júnior havia atuado por Kashiwa Heysol e Yokohama Marinos. No Brasil, passou por Ponte Preta, Ituano e Fortaleza.

O vínculo do jogador com o Botafogo vai até o dia 31 de dezembro e o cube tem opção de compra ao fim do Brasileirão.