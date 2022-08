Hugo marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional, por 3 a 2 - Vítor Silva/Botafogo

Hugo marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional, por 3 a 2Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/08/2022 17:28

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento marcado para esta terça-feira (16) de seis pessoas denunciadas na partida entre Internacional e Botafogo, no dia 19 de junho. Na ocasião, o Alvinegro venceu de virada por 3 a 2 e ao fim do jogo o Beira-Rio foi palco de briga generalizada.

O adiamento foi um pedido do departamento jurídico do Colorado, que comprovou outros compromissos profissionais na data marcada. A solicitação foi aceita e um encontro será marcado em breve.

No duelo, o Botafogo teve quatro expulsões. A primeira foi nos primeiros minutos, quando o zagueiro Philipe Sampaio impediu um gol da equipe gaúcha. O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi ao monitor do VAR e enxergou toque no braço (inexistente) em ação intencional para impedir o gol. Logo após o lance, que gerou revolta, o técnico Luís Castro também foi retirado do gramado - a CBF reconheceu o erro do árbitro ao analisar as imagens.

Já após o gol da virada, aos 55 minutos do segundo tempo, Lucas Piazon também recebeu cartão vermelho por troca de socos com o atacante David, do Internacional - que ainda perdeu o zagueiro argentino Mercado também por reclamação. O diretor de futebol do Glorioso, André Mazzuco, foi expulso em relato na súmula por palavras exageradas ao trio de arbitragem.

Todos os envolvidos serão julgados e podem pegar suspensões ainda para esta temporada do Campeonato Brasileiro.