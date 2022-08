Tiquinho Soares, novo atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 16/08/2022 19:28

Rio - Novo reforço do Botafogo, o atacante Tiquinho Soares esteve no Estádio Nilton Santos nesta terça-feira (16), para conhecer a estrutura do clube, e posar para as fotos oficiais. Em entrevista à BotafogoTV, o centroavante destacou a sua ansiedade para começar a atuar pelo Glorioso, e disse que, assim que soube da proposta, avisou seu estafe que gostaria de assinar com o Alvinegro.

"Quando surgiu a oportunidade, falei com meu empresário que queria representar esse clube e essa torcida. Estou feliz, bastante feliz, e muito ansioso para voltar a treinar e estar junto com meus companheiros. A torcida pode esperar raça, determinação, vontade, isso nunca vai faltar. Vamos juntos", disse Tiquinho Soares.

O novo camisa nove também comentou sobre seu estilo de jogo, e destacou ser um jogador de área, mas que também pode ser versátil.

"Minhas características são de um jogador de área, mais móvel, tenho bom cabeceio e boa finalização", comentou.

Tiquinho também revelou já ter conversado com alguns jogadores do Botafogo, e disse que o Clube de General Severiano estava necessitando da reformulação que vem acontecendo desde a chegada de John Textor.

"Já tinha conversado com alguns companheiros que joguei na Europa, o clube está precisando dessa renovação. Está sendo bem bacana. Estava acompanhando de longe, espero que dê tudo certo", finalizou o atacante.

Para contratar Tiquinho Soares, o Botafogo precisou desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 5.2 milhões, na cotação atual). Cria da base do Fortaleza, o jogador, de 31 anos, chega ao 13º clube de sua carreira. Na última temporada, defendendo o Olympiacos, da Grécia, o atacante participou de 51 partidas e marcou 14 gols.