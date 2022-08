Adryelson pode entrar na equipe titular do Botafogo contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Adryelson pode entrar na equipe titular do Botafogo contra o JuventudeVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 17/08/2022 15:05

Rio - Após fazer sua estreia contra o Atlético-GO, o zagueiro Adryelson, do Botafogo, pode aparecer, em breve, na equipe titular. Isto porque, com a expulsão de Philipe Sampaio, a tendência é de que o ex-Sport ganhe espaço com Luís Castro, e inicie jogando contra o Juventude. Em entrevista ao "GE", o jogador comentou sobre sua estreia, e destacou a felicidade em jogar no Glorioso.

"Me senti bem e acredito que todos precisamos nos manter preparados pra aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. Jogar no Botafogo é um privilégio e vou fazer de tudo para honrar essa camisa", comentou o defensor.

Caso se confirme a titularidade de Adryelson, o defensor irá pular a fila, "roubando" a vaga que seria de Kanu, antigo titular da equipe. O camisa quatro foi movido para a reserva na 18ª rodada, e não saiu do banco desde então.

Botafogo e Juventude se enfrentarão no próximo domingo (21), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.