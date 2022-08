Victor Cuesta - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/08/2022 19:38

Rio - O Botafogo chegou a um acordo com o Internacional, e renovou o empréstimo do zagueiro Victor Cuesta até o final de 2023. Com isso, agora, o vínculo do defensor com o clube colorado irá se encerrar junto do fim do empréstimo do argentino, de 33 anos, com o Glorioso.

O novo contrato, no entanto, terá uma mudança. A partir do ano que vem, o Botafogo terá que custear todo o salário de Victor Cuesta. Atualmente, o Glorioso e o Colorado dividem os valores dos vencimentos do zagueiro.

Recentemente, Cuesta precisou passar por uma cirurgia na face, por conta de um choque com o meio-campista Lucas Piazon, no confronto com o Cuiabá, em julho. Por conta da operação, o defensor vem utilizando uma máscara de proteção nos treinos e jogos, semelhante a utilizada pelo goleiro Thiago Rodrigues, do Vasco.

Aos 33 anos, o zagueiro está no sexto clube de sua carreira. Pelo Botafogo, Cuesta entrou em campo em 15 partidas, fez dois gol e deu uma assistência.