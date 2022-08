Júnior Santos chegou para reforçar o ataque do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/08/2022 15:36 | Atualizado 18/08/2022 15:39

Rio - Dando prosseguimento aos anúncios da segunda janela de transferências, o Botafogo apresentou na tarde desta quinta-feira (18), no Estádio Nilton Santos, o atacante Júnior Santos, de 27 anos, que chega por empréstimo do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, até o fim da temporada.

O jogador foi recebido pelo diretor de futebol André Mazzuco e destacou o processo de reestruturação do clube sob o comando do empresário John Textor.

"Para mim é a realização de um sonho estar aqui vestindo a camisa do Botafogo, clube muito grande, tem muita tradição no futebol brasileiro. Um dos motivos, além da grandiosidade e da tradição, é o projeto que está sendo elaborado. O Botafogo vem se reestruturando, reformulação muito boa, estou muito feliz de estar aqui", disse Júnior Santos.

Chegando ao Alvinegro para aumentar as peças no setor ofensivo, o atleta se colocou à disposição para a partida do próximo domingo (21), contra o Juventude, pela 23ª rodada do Brasileirão.

"Cheguei, estou treinando com o grupo, estava jogando no Japão. A parte física está boa. Sofremos um pouco com readaptação, horários, mas tenho treinado e me dedicado, estou pronto para fazer a estreia. Depende do treinador, se observar que tenho condições de ir para o jogo, vou e vou fazer meu melhor."

A trajetória de Júnior Santos até chegar a um clube gigante do futebol brasileiro foi complicada. Início tarde como profissional, rápido destaque em clubes de menor porte e negociação com o futebol japonês. O atacante abriu o coração e revelou situações vividas nos primeiros passos como jogador.

"Foi uma batalha muito grande. Cheguei a desistir de ser jogador profissional, jogava como amador, me destacava, até que tive oportunidade no Osvaldo Cruz. Conhecei meu empresário, fui para o ituano, em três meses de profissional tinha quatro gols no Campeonato Paulista, fui jogar a Série B, fui vice-artilheiro da Ponte Preta, Rogério Ceni pediu minha contratação no Fortaleza, onde fui artilheiro da Copa do Nordeste, campeão da Copa do Nordeste e Cearense. Fui o craque da galera, tive muito destaque. Ficou uma boa repercussão em relação a ter vindo do amador e ter grandes feitos no profissional em pouco tempo. No amador tem muitos jovens que às vezes precisam de pessoas olhando. O diamante vem da lama, aí lapida e ele é valorizado. A minha mensagem é que continuem acreditando, batalhando sempre, porque da várzea vão vir grandes atletas para representar o futebol brasileiro. Nossa raiz é de jogadores que saíram do terrão, jogavam descalços e protagonizaram grandes feitos no futebol brasileiro."