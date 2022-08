Lucas Perri é o novo goleiro do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 17/08/2022 18:56

Rio - O Botafogo oficializou no início da noite desta quarta-feira (17) a contratação do goleiro Lucas Perri. Revelado pelo São Paulo, a promessa de 24 anos estava emprestada ao Náutico e vinha sendo o grande destaque da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Perri assinou com o Glorioso até o fim de 2025 e será apresentado oficialmente na próxima sexta-feira, no Estádio Nilton Santos, pelo departamento de futebol.

Lucas Perri é o décimo reforço anunciado para a segunda janela de transferências. Antes dele, o lateral-esquerdo Fernando Marçal, oriundo do Wolverhampton, o meia Eduardo, ex-Al Ahli, o atacante Luis Henrique, ex-Olympique de Marseille, o zagueiro Adryelson, ex-Al-Wasl, o meia Gabriel Pires, ex-Benfica, o volante Danilo Barbosa, ex-Nice, o meia Jacob Montes, ex-Molenbeek, o centroavante Tiquinho Soares, ex-Olympiacos, o atacante Junior Santos, ex-Sanfrecce Hiroshima, já haviam sido anunciados pelo clube liderado por John Textor.