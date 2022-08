Lucas Perri é o novo goleiro do Botafogo e tem contrato até o fim de 2025 - São Paulo / Divulgação

Publicado 17/08/2022 14:11

Rio - Novo goleiro do Botafogo, Lucas Perri chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para assinar contrato até o fim de 2025. No último dia da janela de transferências, o arqueiro acertou suas rescisões com Náutico e São Paulo, ficando livre para fechar com o Glorioso. Em entrevista ao 'ge', Perri celebrou o acordo.

"Estou indo para o Botafogo muito feliz e motivado para ajudar da maneira que puder. Se vou jogar, ser segundo ou terceiro goleiro. Estou indo focado para aprender e evoluir. Acredito que sou um goleiro ainda jovem, de 24 anos, tenho muito tempo de carreira ainda. Vou para buscar evolução. Quero ter novas experiências e estou muito motivado com isso", disse.

Perri estava emprestado ao Náutico pelo São Paulo e seu contrato previa a liberação em caso de boa proposta pelos direitos econômicos. O Botafogo deixou um pequeno percentual para o Tricolor e antecipou a contratação, que seria apenas para 2023.

"A partir do momento que assinei o pré-contrato com o Botafogo sabia que existia a possibilidade do Botafogo e do São Paulo se acertarem e se isso acontecesse eu não tinha muito o que pudesse fazer, nem o Náutico. Só o Náutico liberar mesmo. Não era uma coisa muito provável, mas acabou se concretizando", destacou.