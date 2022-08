Matheus Nascimento, joia do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento, joia do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/08/2022 11:14

Rio - Ídolo do Botafogo, Dodô opinou sobre a atual fase de Matheus Nascimento. O centroavante de apenas 18 anos, embora seja tratado como joia e após mais uma convocação para a seleção brasileira sub-20, ainda está em busca de seu melhor futebol no profissional. Para o ex-jogador, o momento do jovem faz parte do processo de amadurecimento.

"Ele tem a mesma idade do meu filho, 18 anos, é muito novo. Entrou em um momento do Botafogo muito difícil para uma joia que tem que ser lapidada, cuidada. Está ganhando ainda a condição física dele, está forte, grandão, tem técnica. Com ele o negócio tem que ser mais leve, mais tranquilo. É claro que não dá para depositar todas as esperanças no garoto, que é de futuro, enxergamos muito potencial nele. Daqui a pouco vai desabrochar e ser referência", disse Dodô em entrevista ao "Canal do Anderson Motta", no Youtube.

Apesar de Matheus Nascimento estar em processo de crescimento profissional, Dodô acredita que o Botafogo saberá a melhor maneira de levar a carreira do jovem.

"A mentalidade do Botafogo hoje é diferente, as pessoas vão dar esse tempo para ele lapidar, ficar mais pronto. O fato de estar jogando e sofrendo com críticas, com bola que não entra, vai ser bom para ele. Daqui a um tempinho ele vai desabrochar e fazer do Botafogo uma vitrine muito boa. Talento ele tem, na base era um dos melhores, meu filho conviveu contra ele, falava que tinha talento muito grande. Paciência, não é jogador para ser cobrado agora, vai servir de experiência. É uma joia que tem que ser bem tratada. O clube vai entender isso e dar tempo ao tempo para ele mostrar tudo que pode", completou.

Vivendo fase complicada e com seca de gols, Matheus Nascimento ficou fora da lista de jovens atacantes com potencial de "melhor do mundo" divulgada pela CBF. Considerado joia do Botafogo, o camisa 90 vem sendo preservado em meio ao clima conturbado no Campeonato Brasileiro.

No entanto, o jovem se destaca desde as categorias de base no Botafogo e é convocado para a seleção brasileira desde 2019. Ele teve sua estreia com a camisa verde e amarela no sub-16, seguiu no sub-17, no sub-18 e, agora foi chamado pela segunda vez para formar o elenco do sub-20. Na primeira convocação, ele brilhou na equipe do técnico Ramon Menezes, marcando três gols em dois jogos.