Júnior Santos no treino do BotafogoVitor Silva/botafogo

Publicado 18/08/2022 12:38

Já regularizado, Júnior Santos vive a expectativa de poder estrear pelo Botafogo. Nono das 10 contratações para o segundo semestre, o atacante de 27 anos chegou por empréstimo até dezembro do Sanfrecce Hiroshima (JAP) e vê o Glorioso numa nova fase, muito diferente de 2019, quando deixou o futebol brasileiro.



"Fiquei muito alegre em trabalhar em um clube tão grande como o Botafogo. Não pensei duas vezes quando recebi a proposta. Achei muito legal essa reformulação, o Botafogo a cada dia evoluindo com contratações e investimento. Daqui para a frente só tem a crescer ainda mais", afirmou em entrevista à Botafogo TV.



Com passagens por Ituano, Ponte Preta e Fortaleza antes de ir para o futebol japonês, Júnior Santos tem a primeira chance em um grande clube para se fazer mais conhecido. Enquanto isso, apresentou-se para os torcedores do Botafogo.



"Velocidade, força, chute. Pretendo mostrar essas características com a camisa do Botafogo. A torcida pode esperar muita dedicação, muita força e vontade. Estou ansioso para estar no campo, fazer gol e comemorar. Espero em breve fazer a festa com a torcida", completou.