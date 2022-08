Martín Ojeda negou a possibilidade de jogar no Botafogo em 2023 - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 18/08/2022 15:23

Rio - Um dos alvos do Botafogo na última janela de transferências, o atacante Martín Ojeda, do Godoy Cruz, não se transferiu para o Glorioso por conta de dificuldades de liberação com a equipe argentina. No entanto, na última semana, o jogadores destacou que não pretende jogar no Brasil, e revelou que tem o sonho de defender a sua seleção e jogar em um clube da Europa.

"Tenho outros objetivos pessoais, por isso não vou para o Botafogo. Meu sonho é jogar na seleção ir para a Europa, não ao Brasil. Enquanto isso, estou muito feliz aqui no Godoy Cruz", garantiu Martín Ojeda, em entrevista à TyC Sports.

O atacante foi um dos primeiros sonhos de John Textor para esta janela de transferências. O jogador virou alvo do clube após a grande dificuldade na contratação de Eran Zahavi, que também não chegou a um acordo com o Glorioso, e acabou fechando com o Maccabi Tel Aviv, de Israel.

Aos 23 anos, Martín Ojeda é considerado uma das principais joias do futebol argentino. Ele possui contrato com o Godoy Cruz até dezembro de 2023, e pode, em breve, deixar o país. Na atual temporada, o atacante disputou 30 jogos, marcou 10 gols e deu 12 assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 86 minutos em campo por partida disputada.