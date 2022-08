Camilla Freitas é esposa de Gabriel Pires - Reprodução / Instagram

Camilla Freitas é esposa de Gabriel PiresReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2022 16:00

Rio - Esposa do novo jogador do Botafogo, Gabriel Pires, Camilla Freitas participou de uma entrevista no canal "Botafogo Nelas" e abordou o período de acerto do meia com o clube carioca. Os dois estavam no Rio para férias, porém, Gabriel teve que retornar para o Catar, onde defendia o Al-Gharafa. Camilla contou que ficou muito feliz com a notícia de que o marido voltaria a atuar no futebol brasileiro.

fotogaleria

"Viemos de férias, eu já estava aqui há quatro meses, ele voltou para Portugal para resolver a situação e fiquei esperando. Acabou que veio a grata surpresa que ele ia voltar, não era eu que ia ter que ir. Ficamos muito felizes", contou.

Camilla também falou sobre como conheceu Gabriel e projetou o futuro do jogador atuando com a camisa do Botafogo. Ela se disse bastante empolgada com o novo desafio do marido.

"Nos conhecemos na praia, no Rio, por amigos em comum, ele jogando bola. Começamos a jogar bola juntos, altinha, aí ele se apaixonou. Ele jogava na Itália, estava de férias, ficamos namorando à distância, aí ele falou acho que você vai ter que vir. Larguei tudo, sou advogada, estava um pouco insatisfeita, fui com a cara e com a coragem. Espero que todo mundo nos receba com muito carinho, estamos animados, felizes. Quero muito vir nos jogos. Espero que dê tudo certo nesse ano e no próximo", disse.