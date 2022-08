Lucas Perri, novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 19/08/2022 15:07

Rio - Último reforço do Botafogo na janela de transferências, o goleiro Lucas Perri acertou com o clube até o final de 2025. Em entrevista à Botafogo TV, o jogador falou sobre suas características, destacando o seu jogo com os pés, e disse, ainda, que está muito feliz pela oportunidade de atuar no clube carioca.

"Sou um goleiro que gosta de sair jogando com os pés, gosta de sair do gol, procura passar confiança e ajudar o time. Sempre tivemos a ideia que era um projeto espetacular, muito ambicioso. Tenho certeza que vai ter muitos frutos bons. Fiquei muito feliz mesmo, muito ansioso para que se concretizasse a negociação, que eu pudesse vir. Estou muito feliz e esperançoso que vou fazer um grande trabalho aqui", comentou.

Perri ainda fez questão de relembrar que um dos maiores ídolos recentes do Botafogo atuava na posição de goleiro e também elogiou Gatito Fernández, titular e referência no elenco alvinegro atual.



"Agradeço a confiança da torcida, espero aproveitar as oportunidades que tiver. A escola do Botafogo é muito respeitada em relação a goleiros, teve o Jefferson que foi para Copa do Mundo e teve muito sucesso, o Gatito que tem sucesso até hoje e é um grande goleiro… Espero aprender muito aqui", finalizou Lucas Perri.

O goleiro, de 24 anos, assinou com o clube até o final de 2025. O Botafogo é a quarta equipe da carreira de Lucas. Cria da base do São Paulo, o jogador também defendeu o Naútico e o Crystal Palace, da Inglaterra, clube que também é administrado por John Textor.