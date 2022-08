Júnior Santos chegou ao Botafogo por empréstimo até o fim da temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/08/2022 17:41

Rio - O Botafogo foi além do esperado na segunda janela de transferências e contratou novas peças para o elenco comandado por Luís Castro no Brasileirão. Uma delas, que chega para ser opção no ataque ao lado do também recém-chegado Tiquinho Soares, carrega história interessante em sua trajetória como atleta profissional.

Trata-se do atacante Júnior Santos, destaque do Sanfrecce Hiroshima que assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada com o Glorioso. Ele vestirá a camisa de número 37 e já está à disposição para os próximos compromissos.

Júnior não teve passagens por categorias de base e se profissionalizou aos 23 anos, após se destacar na várzea e receber oportunidade do Osvaldo Cruz, clube do interior de São Paulo.

Em 2018, foi para o Ituano e disputou 13 jogos do Campeonato Paulista, anotando quatro gols. Na sequência, foi contratado pela Ponte Preta, onde ganhou destaque, alta minutagem e fechou a temporada com nove gols em 38 compromissos na Série B do Brasileiro.

No ano seguinte, Júnior Santos acertou com o Fortaleza e viveu seu melhor momento no Brasil. Foram 27 partidas e 10 gols anotados. Foi campeão estadual e da Copa do Nordeste, sendo artilheiro do segundo torneio com oito tentos anotados.

Chamado de 'Raio' por torcedores do Leão do Pici, o centroavante seguiu para o Japão no segundo semestre de 2019 ao ser comprado pelo Kashiwa Reysol, onde foi campeão da J-League 2. Em seguida, foi repassado ao Yokohama Marinos por empréstimo e viveu fase artilheira: foram 23 partidas e 13 gols em 2020.

No seu último clube, o Sanfrecce Hiroshima, com quem tem contrato até o fim de 2023, Júnior é o atual artilheiro da Copa da Liga do Japão, com seis gols em sete compromissos.

Versátil por poder jogar nas três posições do terço final do gramado, o jogador chega ao Botafogo para aumentar o nível do elenco e suas características o credenciaram como 'grande oportunidade de mercado', como destacou o diretor André Mazzuco.