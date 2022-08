Luis Castro viaja para Caxias do Sul com novidades e deixa Erison e Matheus Nascimento no Rio - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/08/2022 17:28

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Juventude, válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (21), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Após contratar mais reforços nesta janela de transferências, o Glorioso poderá ter três novidades na equipe.

Neste duelo, Luis Castro poderá contar com peças novas. Pela primeira vez, o português relacionou o meia Gabriel Pires, o volante Danilo Barbosa e o atacante Junior Santos. Por outro lado, os atacantes Erison e Matheus Nascimento não viajaram para Caxias do Sul.

Destacado nos treinos, o único jogador que deverá iniciar entre os onze primeiros é Junior Santos. De acordo com o portal "globoesporte.com", o atacante se sentiu a vontade e desempenhou bem as atividades desta semana no Espaço Lonier. Após três temporadas no Japão, ele foi elogiado nos bastidores do Botafogo. Já Danilo Barbosa e Gabriel Pires deverão ficar no banco de reservas à disposição do técnico.

Por isso, o Botafogo deve ir a campo com: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Jeffinho (Luis Henrique) e Junior Santos.

Confira os relacionados do Botafogo: