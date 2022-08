Acionista majoritário elogiou o trabalho do diretor de futebol - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2022 10:30

Rio - O volante Luís Oyama, um dos primeiros investimentos de John Textor quando assumiu o controle do futebol do Botafogo, está perto de deixar o clube carioca. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o atleta está perto de ser emprestado ao Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, clube que também é gerido pelo norte-americano.

Luís Oyama no treino do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Oyama foi um dos destaques do Botafogo na conquista da Série B. No começo do ano, ele retornou ao Mirassol, porque o clube carioca não tinha dinheiro para contratá-lo em definitivo. Porém, com a chegada de John Texto, o volante teve 60% dos seus direitos adquiridos pelo Glorioso por R$ 2 milhões.

No entanto, Luís Oyama não teve o mesmo sucesso em 2022. Ao todo, o jogador, de 25 anos, atuou em 16 partidas e não balançou as redes. A ideia de John Textor no futebol belga é que o volante seja um dos principais jogadores do Molenbeek na campanha pelo acesso à primeira divisão local.

Além dele, o volante Gustavo Barreto também está de saída para o Molenbeek. Sem espaço com Luís Castro, o jogador, de 26 anos, entrou em campo em 13 jogos e deu uma assistência pelo clube carioca.