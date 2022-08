Luís Castro conheceu novo tropeço no comando do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/08/2022 14:32

Rio - O Botafogo tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Pela 23ª rodada, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o Glorioso ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Juventude e decepcionou o técnico português Luís Castro, que destacou a quantidade de chances claras desperdiçadas.

O volume de jogo do Botafogo impressionou ao longo dos 90 minutos. Agressividade, passes rápidos, marcação alta, mas faltou qualidade na conclusão. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador lamentou tal situação.

"Tivemos oportunidades suficientes para ganhar o jogo. Vínhamos com o objetivo de vencer e, no primeiro tempo, fizemos com menos intensidade do que no segundo tempo. Fomos uma equipe ofensiva com maior vinco ofensivo na segunda etapa. Não conseguimos encontrar o caminho, porque o Juventude estava atrás. Tivemos algumas oportunidades e o segundo tempo teve mais intensidade do que no primeiro. Não conseguimos ganhar, infelizmente", disse.

Foi a primeira partida do Botafogo com os novos reforços da segunda janela de transferências - Júnior Santos e Gabriel Pires, inclusive, anotaram os tentos a favor do Alvinegro. Castro ressaltou a dificuldade na temporada devido a reformulação do elenco.

"Sabia que seria uma temporada difícil. Construir uma equipe é difícil. É um time que tem sido construído aos poucos e a chegada de jogadores dificulta sempre o coletivo. Temos algumas oscilações e vamos continuar a ter. Os jogadores que entram vêm em diferentes patamares de condição. O Júnior vinha jogando normalmente, Danilo não jogava há muito tempo, Gabriel treinava, mas não jogava, e o Rafael está em condições mínimas de jogo. Tenho opções diferentes, com jogadores que entraram mais no jogo do que outros", comentou.

O Botafogo agora vira a chave e passa a pensar no clássico do próximo domingo (28), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. A equipe chegou aos 27 pontos na tabela de classificação e se vê em situação desconfortável perto do Z-4.