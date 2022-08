Juventude e Botafogo fizeram bom jogo em Caxias do Sul - Divulgação/Juventude

Publicado 21/08/2022 12:56

Rio - Em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, na manhã deste domingo (21), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Botafogo empataram pelo placar de 2 a 2. A partida marcou estreias de reforços no elenco do Glorioso, que brilharam na Serra Gaúcha.

Com o resultado, o Juventude segue na lanterna da competição, com 17 pontos e vendo de perto o rebaixamento para a Série B. O Glorioso, por sua vez, fica com 27 pontos e ainda vê o risco de aproximação do Z-4 ao fim da rodada.

O primeiro gol da partida saiu cedo, logo aos oito minutos de partida. Em jogada pela direita, Bruno Nazário escapou, cruzou na primeira trave e Pitta, que já havia marcado no primeiro turno contra o Alvinegro, abriu o placar para o Juventude.

O volume de jogo do Botafogo fez com que a equipe comandada por Luís Castro criasse ao menos cinco chances claras de gol na primeira etapa, mas faltava poder de conclusão. Enquanto isso, o posicionamento defensivo deixava a desejar principalmente em investidas pelos lados de campo.

Na volta para a segunda etapa, aos 15 minutos, brilhou a estrela do estreante Júnior Santos. Após linda jogada de Jeffinho pelo lado esquerdo, o centroavante que veste a camisa 37 se posicionou bem na entrada da pequena área e completou sem chances para o goleiro Pegorari.

O Botafogo teve pouco tempo para comemorar. Logo em seguida, na primeira investida do Juventude em contra-ataque, Pitta, aos 19 minutos, ganhou de Adryelson dentro da área e bateu cruzado, sem chances para Gatito Fernández.

A pressão alvinegra no Alfredo Jaconi não parou e o dia era realmente dos estreantes. Aos 26 minutos, após nova jogada pela esquerda, Gabriel Pires recebeu sem marcação e finalizou contando com desvio na zaga do Papo. O tento anotado deu números finais ao placar.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 BOTAFOGO



Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: domingo (21), às 11h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon (FIFA/SP) e Luanderson Lima dos Santos (BA)



Gols: Pitta 8'/1ºT e 19'/2T (Juventude) / Júnior Santos 15'/2ºT e Gabriel Pires 26'/2ºT (Botafogo)

Cartões amarelos: Bruno Nazário (Juventude) / Adryelson e Victor Cuesta (Botafogo)



UVENTUDE: Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Nogueira e Moraes; Elton (Capixaba), Anderson Leite (Marlon (Jean)), Bruno Nazário (Vitor Gabriel), Felipe Pires (Óscar Ruiz) e Chico; Pitta. Técnico: Umberto Louzer.



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia (Rafael), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Eduardo (Gabriel Pires) e Lucas Fernandes; Victor Sá (Luis Henrique), Júnior Santos (Vinícius Lopes) e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.