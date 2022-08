Júnior Santos chegou por empréstimo ao Botafogo até o fim da temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2022 19:42

Rio - Reforço anunciado no último dia da janela de transferências, o atacante Júnior Santos estreou pelo Botafogo com gol no empate em 2 a 2 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à 'Botafogo TV', canal oficial do clube, o centroavante celebrou o tento anotado e valorizou a atuação da equipe em Caxias do Sul.

"Muito feliz de estrear fazendo gol. Falta melhorar bastante ainda, é muito difícil a readaptação, fico feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Poderíamos ter buscado a vitória. Ao mesmo tempo, fico feliz pela determinação do time em buscar o resultado, fomos um time guerreiro. Daqui para frente vamos nos entrosar mais e o time só tem a crescer", iniciou Júnior Santos.



"O sabor não é igual se fosse uma vitória. Fiquei feliz de poder ajudar com o gol, mas temos que seguir trabalhando, forcados no objetivo para conseguir mais pontos", finalizou.

O Botafogo vive fase complicada na temporada e não vence há quatro partidas. Agora, o time comandado por Luís Castro vira a chave e pensa no clássico do próximo domingo (28), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos.