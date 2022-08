Estádio Nilton Santos pode passar por reformas nos próximos anos - Reprodução

Estádio Nilton Santos pode passar por reformas nos próximos anosReprodução

Publicado 23/08/2022 18:55

Rio - Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) um Projeto de Lei que determina o tombamento da pista de Atletismo do Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. O Projeto de Lei nº 6306/2022 é de autoria dos deputados André Ceciliano (PT) e Chiquinho da Mangueira (Solidariedade).

A ementa é do dia 11 de agosto e a justificativa dos deputados aponta importância para o cenário do atletismo carioca. Em reunião com o prefeito Eduardo Paes, John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Botafogo, recebeu aval para aproximar as arquibancadas do gramado.

Tal acordo entre Botafogo e Prefeitura do Rio de Janeiro se deu após o Alvinegro demonstrar interesse na construção de um novo estádio. Paes cedeu em todas as partes durante reunião, que também contou com Durcesio Mello, presidente do Glorioso.

O Projeto de Lei já foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Alerj e passará ainda pelas comissões de Cultura, Esporte e Lazer e Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, e será votado nesta quarta-feira (24).