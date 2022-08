Lucas Piazon participou do treino com o elenco do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/08/2022 18:27

Se Erison segue sem treinar com dores no tornozelo direito, o Botafogo pode contar em breve com Lucas Piazon. Recuperado de lesão muscular, o jogador participou do treino desta terça-feira (23) com os companheiros e tem chances de voltar a ser relacionado no clássico com o Flamengo, no domingo.

Piazon desfalcou o Botafogo nas últimas três partidas do Brasileirão e estava em fase de transição desde a última semana. Por outro lado, outros três jogadores que estavam na mesma situação não participaram da atividade: Carli, Carlinhos e Diego Gonçalves.



Para o clássico de domingo, às 18h no Nilton Santos, o técnico Luís Castro não sabe se poderá contar com Erisson e já tem a certeza de dois desfalques: Matheus Nascimento e Tiquinho Soares, lesionados.