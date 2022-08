Estádio Nilton Santos pode passar por grande reforma - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/08/2022 09:43

Com o objetivo de aumentar a capacidade do Nilton Santos e também deixar o campo mais próximo das arquibancadas, o dono da SAF do Botafogo, John Textor pretende reformar o estádio. E o presidente do clube, Durcersio Mello, revelou alguns detalhes do que o empresário americano deseja fazer.



"O projeto é baixar o campo dois metros e fazer uma arquibancada até onde vão os camarotes. Os setores superiores continuariam onde estão, o camarote vai para a frente e aí haveria uma arquibancada de onde são os camarotes até o campo. É a ideia do John, uma obra gigantesca. Seria obra de um ano, teria que jogar em outros lugares", revelou Durcesio em entrevista ao podcast "Glorioso Connection".



Recentemente, Textor se reuniu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para tratar do assunto e recebeu aval para o projeto. Entretanto, a pista de atletismo do Nilton Santos seria removida e há um movimento para evitar essa mudança no estádio.



Nesta quarta-feira (24), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) votará um Projeto de Lei, de autoria dos deputados André Ceciliano (PT) e Chiquinho da Mangueira (Solidariedade), que determina o tombamento da pista de atletismo do Nilton Santos, casa do Botafogo. Caso aprovado, atrapalhará os planos de Textor.