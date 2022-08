John Textor investiu alto no novo elenco do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2022 10:17

Ao formar um novo elenco depois de assumir a SAF do Botafogo, John Textor admitiu um alto investimento, o que deixaria o clube entre os maiores salários do Brasileirão. Em live com influenciadores alvinegros, o empresário americano afirmou que a folha salarial é de R$ 11 milhões a R$ 12 milhões por mês, o que gerará despesa em torno de R$ 130 milhões por temporada.



"Nosso investimento no elenco deve ser o sexto no campeonato, (André) Mazzuco e (Alessandro) Brito foram muito bem no que eu pedi para eles fazerem, que foi pegar 27 jogadores de nível de Série A", afirmou Textor.



O empresário ainda detalhou as negociações que teve com Edinson Cavani e o motivo de não ter acertado com ele: a alta pedida salarial do atacante uruguaio. Textor ainda revelou uma outra negociação que não foi adiante.



"Cavani é espetacular, mas também é possível que ele esteja menos produtivo agora. Mas ele deu um retorno pra gente, muito tarde no processo. O salário seria entre 9 milhões e 10 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 51 mi). Não é claro para mim que seria um bom investimento. Acho que o Benteke seria mais viável e custaria 6 milhões de libras por ano (R$ 36 mi). Nós pensamos em trazê-lo para o Brasil, mesmo com esse preço, porque acho que o estilo de jogo seria dominante no Campeonato Brasileiro, mas ele quis ir para o DC United", contou.



O empresário ainda reafirmou a confiança no técnico Luís Castro, que tem sofrido muitas críticas dos torcedores. "Todas essa baboseira de demitir não dá para avaliar, você tem que dar tempo para um treinador, especialmente quando você pede algo inédito, começar um projeto do zero. Odeio contrariar os torcedores, mas acho incrível o que ele tem feito aqui, estou muito orgulhoso".