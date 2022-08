Júnior Santos estreou pelo Botafogo com gol no empate em 2 a 2 contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2022 18:00

Rio - Recém-contratado e estreando com gol pelo Botafogo no empate em 2 a 2 com o Juventude, o atacante Júnior Santos virou a chave e passou a projetar o clássico do próximo domingo (28), contra o Flamengo, no Nilton Santos.

Em entrevista à Botafogo TV, canal oficial do Glorioso, o centroavante revelou a expectativa de atuar sob os olhares dos torcedores alvinegros dentro de casa.

"Estou ansioso para estar dentro de campo, ajudar minha equipe, marcar gols e reencontrar a torcida. Independente de estar jogando ou não, vou dar meu melhor quando tiver oportunidade. Será um momento muito marcante poder encontrar a torcida no estádio", disse.

O desafio do Botafogo é engrenar na temporada. Com atuações abaixo do esperado e ausência de bons resultados, a equipe comandada por Luís Castro se apega na partida do primeiro turno, realizada no Mané Garrincha e vencida pelo Alvinegro por 1 a 0, com gol de Erison.

"Todo grupo vai em busca desses três pontos, é uma chance de conseguirmos uma reabilitação e buscarmos voos maiores no campeonato. O grupo todo está muito focado, estamos trabalhando forte e esperamos nesse fim de semana sair de campo com os três pontos. Vamos em busca disso, com todo o apoio do torcedor", projetou Júnior Santos.