Revelado pelo Fluminense, Marcelo visita CT em Xerém - Reprodução: Twitter/Fluminense

Revelado pelo Fluminense, Marcelo visita CT em XerémReprodução: Twitter/Fluminense

Publicado 24/08/2022 20:31

Rio - Sem clube desde que deixou o Real Madrid, o nome de Marcelo foi ventilado no Botafogo. Apesar do clube carioca ter agora o investimento de John Textor, o brasileiro não tem planos de voltar ao Brasil. O presidente do Glorioso, Durcesio Mello disse que o lateral-esquerdo nunca demonstrou interesse de atuar no Glorioso.

"Eu tinha muita vontade de trazer o Marcelo. Conversei com ele por WhatsApp, nunca pessoalmente. Mas nunca se mostrou interessado em vir. Respondia educadamente, não cheguei a fazer proposta, mas tinha até valores na minha cabeça que arrumar alguém para pagar. Era de loucura, ia entrar não o profissionalismo, mas a paixão para botar o Botafogo de novo no lugar", disse em entrevista ao podcast “Glorioso Connection”.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo já assumiu ser torcedor do Botafogo. Aos 34 anos, ele deixou o Real Madrid após fazer história no clube espanhol por mais de 15 anos. O seu futuro no futebol ainda é desconhecido.