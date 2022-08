Jeffinho. Botafogo x Atlhetico PR pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 23 de Julho de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/08/2022 19:05

O Botafogo entrou em acordo salarial com Jeffinho e encaminhou a permanência do atacante até 2026. O jogador, que pertence ao Resende, terá os direitos econômicos comprados pelo Glorioso. A informação é do 'Lance'.

Jeffinho vem se destacando pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, despertando o interesse de outros clubes brasileiros. No entanto, o Glorioso já tinha informado que compraria o jogador em definitivo antes do término do empréstimo, que termina em novembro.

O novo contrato ainda não está assinado, porém por questões burocráticas envolvendo os clubes. A negociação já está sacramentada para o desfecho positivo. Jeffinho foi contratado para integrar o time B, mas aproveitou as chances cedidas por causa de lesões dos jogadores ofensivos. Ao todo, o jogador atuou em 12 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.