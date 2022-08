Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 24/08/2022 17:15

Rio - O Botafogo está perto de oficializar a renovação de contrato do atacante Matheus Nascimento. De acordo com o presidente do clube carioca, Durcesio Mello, o novo vínculo será anunciado em breve. O atual contrato do jovem, de 18 anos, com o Glorioso vai até o meio do ano que vem.

Apesar do acordo estar próximo, o presidente alvinegro, Durcesio Mello, admitiu uma certa decepção com o rendimento de Matheus Nascimento no time profissional do Botafogo. "A renovação está encaminhada, vai sair agora. Já estou diminuindo (essa fé nele), torço muito por ele. O Matheus tem uns lampejos de gênio, pensa rápido, nas seleções ele arrebenta, mas essa desculpa de ter 18 anos não cola mais. Tem vários jogadores com 17 anos por aí arrebentando", disse no podcast “Glorioso Connection”.

O novo contrato de Matheus com o Botafogo será até 2027. O jogador é considerado uma das maiores promessas do clube carioca. No ano passado, o Glorioso rejeitou uma proposta de 23 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões) de um clube português, que não teve sua identidade divulgada, pelo atacante.