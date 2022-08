John Textor celebrando com a torcida do Fogão no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

John Textor celebrando com a torcida do Fogão no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2022 15:56

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor marcará presença no clássico com o Flamengo, no domingo, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O empresário norte-americano confirmou que irá ao jogo em live na última quarta-feira, no "Canal do TF", no Youtube, e convocou os torcedores alvinegros.

"Vamos para a arquibancada para apoiar. Nós ganhamos deles da última vez. O time deles no segundo turno é melhor (que no primeiro turno), mas o nosso também é. Que os torcedores cantem, ajudem, vibrem, nos momentos bons e ruins, deem suporte aos jogadores, para mostrarmos porque somos o Botafogo", afirmou Textor.

O clássico, com mando do Botafogo, terá 90% da carga de ingressos destinada aos torcedores alvinegros. Contando com o apoio da torcida, o Glorioso, que ocupa a 14ª posição na tabela, vai ter o desafio de encarar o terceiro colocado e rival carioca.