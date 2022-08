Edison Cavani foi especulado no Botafogo, mas negociação acabou não se concretizando - Divulgação/Botafogo

Edison Cavani foi especulado no Botafogo, mas negociação acabou não se concretizandoDivulgação/Botafogo

Publicado 25/08/2022 19:35

Rio - A busca por um jogador de nível estrelar foi um dos assuntos que dominou o Botafogo na última janela de transferências. Um dos nomes que circularam nos bastidores do clube foi o de Edinson Cavani, ex-Manchester United, que chegou a negociar com o Alvinegro no começo do ano.



Em entrevista ao "Canal do TF", John Textor, proprietário da SAF, revelou que voltou a ter contatos oficiais com Cavani nas últimas semanas, mas descartou a chegada do uruguaio.



"Cavani é espetacular, mas provavelmente menos produtivo agora. Ele nos procurou muito atrasado, e nós acreditamos que poderíamos ter assinado com ele há dez dias. Custaria em torno de 9 ou 10 milhões de dólares por ano (R$ 51,1 milhões, na cotação atual) em salários, já com os impostos. Não ficou claro para mim que seria um bom investimento para o clube por esse valor. Porque, mesmo com a habilidade dele, as grandes vendas que ele traria, eu o vi jogar recentemente no Manchester United e eu não vi de fato algo em que eu gastaria 10 milhões de dólares por ano para ter", afirmou.

O nome que o norte-americano buscou para o comando do ataque do Alvinegro foi Christian Benteke. O veterano estava no Crystal Palace-ING, outro clube que pertence a Textor, mas o atleta preferiu seguir outro rumo.



"Benteke eu vi ser mais produtivo... Nos custaria em torno de 6 milhões de libras (R$ 36,2 milhões) por ano. Nós fizemos uma oferta para trazê-lo ao Brasil, mesmo custando muito dinheiro, porque eu acho que o estilo dele de jogo poderia ser dominante no Campeonato Brasileiro. Mas ele escolheu ir para o DC United, da MLS. Houve muitas, muitas tentativas de trazer grandes jogadores, mesmo nos últimos dias da janela de transferências. E, honestamente, não tenho a certeza de que, só porque o jogador foi ótimo em sua carreira, se ele tem 35 ou 36 anos, faça sentido gastar 10 milhões de dólares ao ano por ele", completou.