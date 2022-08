Luis Castro no treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luis Castro no treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/08/2022 13:40

Rio - O Botafogo deverá seguir em Matheus Nascimento e Erison para o clássico contra o Flamengo. Os dois jogadores não participaram do treino nesta sexta-feira e não devem ter condições de jogo. Com isso, Júnior Santos deve seguir como centroavante da equipe de Luís Castro.

Artilheiro do Botafogo na temporada com 15 gols, Erison sofreu uma lesão no tornozelo direito. Ele está realizando tratamento para disputar o clássico, mas não deve ter condições. Já Matheus Nascimento tem uma contusão muscular e não joga desde o empate contra o Atlético-GO.

Tiquinho Soares, que chegou com problema muscular, também não participou da atividade e deverá adiar sua estreia pelo Botafogo. Com poucas opções, Daniel Cruz, que faz parte do Botafogo B, subiu para ficar como alternativa no banco de reservas.

Sem vencer há três jogos, o Glorioso precisa de um bom resultado para afastar a proximidade com a zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam neste domingo, no Nilton Santos, às 18 horas.