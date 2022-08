Marçal em ação no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Marçal em ação no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/08/2022 11:00

Rio - Reforço para o Botafogo no segundo semestre, Marçal entrou em campo em apenas cinco jogos pelo clube carioca. Apesar disso, já consegue perceber a cobrança que existe no Glorioso por bons resultados na temporada. Antes de encarar o Flamengo, neste domingo, o lateral-esquerdo admitiu que a equipe de General Severiano precisa entrar no clássico em busca de uma vitória.

"Nossa pressão é ganhar jogos. Estamos nos sentindo pressionado porque precisamos ganhar, estamos no Botafogo, não adianta dizer que estamos felizes somando um ponto por jogo. Obviamente estamos felizes por não perder jogos, isso é positivo, são três jogos sem derrota, time em crescimento. Vamos nos apegar nisso", afirmou.

Apesar de estar sem vencer há quatro jogos, Marçal ressaltou que o Botafogo vem em evolução na Série A e que sua última derrota foi há três partidas na competição. Nos últimos cinco jogos foram três empates, uma vitória e um revés.

"Contra o Corinthians perdemos jogadores no início, como eu mesmo, foi atípico. Depois fizemos três empates. Estou me pegando nisso, não é tão ruim. Queríamos ganhar, mas empatamos. Estamos vendo cenário positivo daqui para a frente. Estamos nos apegando nas coisas positivas, olhar para cima. Olhar para baixo é bobagem. Nosso objetivo é chegar mais acima e chegar o mais longe possível", disse.