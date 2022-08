Hugo, lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 26/08/2022 15:22

Rio - O técnico Luís Castro vem finalizando a preparação de seu elenco para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (28). Para a partida, o português terá alguns desfalques importantes, como o lateral-esquerdo Hugo, que não treinou com o elenco nos últimos dias, e vem sido substituido por DG, que faz parte do Time B do Glorioso. A informação é do portal "GE".

Hugo não deve ser o único desfalque da equipe do Botafogo para o clássico. Além dele, os centroavantes Erison e Matheus Nascimento não treinaram nesta sexta-feira (26), e também não devem estar a disposição de Luís Castro. Com isto, a tendência é de que o treinador relacione o recém-chegado Júnior Santos, e o jovem Daniel Cruz, que também faz parte do Time B do Alvinegro.

A dupla de centroavantes se recupera de lesões sofridas no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, no dia 13 de agosto. Já o lateral-esquerdo sequer foi relacionado para o último duelo do Glorioso, no domingo (21) contra o Juventude. O clube não divulgou qual é a lesão sofrida pelo camisa 16.

Botafogo e Flamengo se enfrentarão neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.