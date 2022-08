Luís Castro procura encontrar o 'Botafogo' ideal para a sequência da temporada - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro procura encontrar o 'Botafogo' ideal para a sequência da temporadaVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/08/2022 18:46

Rio - O técnico Luís Castro pode fazer algumas alterações na defesa do Botafogo para o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. Rafael, lateral-direito, e Philipe Sampaio, zagueiro, devem aparecer no time titular. A informação é do site 'GE'.

Rafael voltou ao time no empate em 2 a 2 com o Juventude, em Caxias do Sul, e atuou todo o segundo tempo. O jogador deve ocupar o lugar do argentino Renzo Saravia, que havia retornado ao time por causa da lesão de Daniel Borges.

Já Philipe Sampaio foi desfalque na Serra Gaúcha. O zagueiro estava suspenso por terceiro cartão amarelo - foi substituído por Adryelson, que falhou no segundo gol dos gaúchos - e agora deve formar dupla com Victor Cuesta.

Com isso, o provável time do Botafogo deve ter: Gatito Fernández, Rafael, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Júnior Santos e Jeffinho.