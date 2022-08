Erison pode estar de saída do Botafogo para o futebol português - THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/08/2022 20:55

Rio - O Botafogo recebeu uma proposta do Estoril, de Portugal, pelo empréstimo do atacante Erison e iniciou as tratativas. Artilheiro do Glorioso na temporada, com 15 gols, o jogador está lesionado e será desfalque no clássico do próximo domingo (28), com o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. A informação é do 'Lance!'.

O clube português, que tem relações com o Grupo City, quer contar com 'El Toro' e corre contra o tempo, já que a janela de transferências para o futebol local fecha na próxima quinta-feira (1/9). Vale lembrar que o centroavante renovou seu contrato com o Botafogo recentemente e assinou até o fim de 2025.

Esta não é a primeira vez que Erison atrai interesse de um clube europeu. Assim que Jorge Jesus assumiu o comando do Fenerbahçe, da Turquia, o atacante foi sondado.

Erison é o principal goleador do Botafogo na temporada e chegou no início do ano sob a confiança do então diretor de futebol Eduardo Freeland. O camisa 89 se recupera de lesão e não será relacionado para o duelo com o Flamengo, pela 24ª rodada do Brasileirão.