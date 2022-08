Matheus Nascimento foi cortado da convocação para o Quadrangular do Uruguai - Pedro Vale/CBF

Publicado 26/08/2022 19:59 | Atualizado 26/08/2022 19:59

Rio - O atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, foi cortado da lista final da seleção brasileira sub-20 para a disputa do Quadrangular do Uruguai, que acontecerá entre os dias 4 e 11 de setembro. O jogador foi desconvocado pelo técnico Ramon Menezes, pois ainda se recupera de uma lesão sofrida no duelo com o Atlético-GO, no dia 13 de agosto. Para o seu lugar foi chamado o atacante Arthur Sousa, do Corinthians.

Além de Matheus Nascimento, Giovani, do Palmeiras, também foi cortado por causa de lesão. Para substituí-lo, Ramon Menezes optou por convocar Rodriguinho, do São Paulo. A seleção brasileira se apresenta no dia 3 de setembro, e iniciará seus treinamentos no dia seguinte.

O torneio é mais uma etapa da preparação da seleção para o Torneio Sul-Americano Conmebol, previsto para janeiro de 2023, na Colômbia. Essa competição é classificatória para a Copa do Mundo sub-20, também prevista para o próximo ano.



Confira a lista atualizada dos convocados para a disputa do Quadrangular do Uruguai:

Goleiros:



Kaique – Sociedade Esportiva Palmeiras

Kauã – Clube de Regatas do Flamengo

Mycael – Club Athletico Paranaense



Laterais:



Arthur – América Futebol Clube

João Moreira – São Paulo Futebol Clube

Patryck – São Paulo Futebol Clube

Thauan Lara – Sport Club Internacional



Zagueiros:



Beraldo – São Paulo Futebol Clube

Douglas Mendes – Red Bull Bragantino Futebol Ltda

Robert – Sport Club Corinthians Paulista

Weverton – Cruzeiro Esporte Clube



Meio-campistas:



Alexsander – Fluminense Football Club

Juninho – Club Athletico Paranaense

Ronald – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Ryan – Sport Club Corinthians Paulista

Rodriguinho – São Paulo Futebol Clube



Atacantes:



Eguinaldo – Club de Regatas Vasco da Gama

Erick Marcus – Club de Regatas Vasco da Gama

Arthur Sousa – Sport Club Corinthians Paulista

Marquinhos – Arsenal Football Club

Nathan Ribeiro – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Ângelo – Santos Futebol Clube