Luís Oyama é o quinto jogador do Botafogo emprestado a clube belga de John TextorDivulgação/RWD Molenbeek

Publicado 27/08/2022 17:22

O RWD Molenbeek, que faz parte da rede do empresário John Textor, anunciou neste sábado Luís Oyama como mais uma contratação em parceria com o Botafogo. Além do volante, Barreto, Ênio, Juninho e Rikelmi já treinam com os novos companheiros do clube belga, da segunda divisão do país.



Todos os cinco jogadores pertencem ao Botafogo e foram emprestados até o fim da temporada europeia, em junho de 2023. Eles não teriam chances no elenco alvinegro e agora poderão ganhar mais experiência jogando no exterior.



Na publicação sobre Oyama, o RWD Molenbeek falou sobre a rápida adaptação dele no Botafogo em 2021, quando saiu do Mirassol e foi um dos destaques do time que conquistou o título da Série B. O volante, inclusive, poderá reeditar a dupla com Barreto.