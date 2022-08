John Textor explicou motivos da saída de Erison - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2022 14:03

O artilheiro está de malas prontas. Ao Lance!, John Textor confirmou que Erison não será mais jogador do Botafogo. Após a derrota para o Flamengo, o empresário e dono da SAF do clube disse que a manutenção do atacante seria desafiadora, uma vez que os novos ares serão fundamentais para o seu crescimento.

"É importante não só o desenvolvimento como pessoa e jogador, mas também que o valor dos nossos ativos seja cultivado, mantido e situado na melhor posição para crescimento - declarou Textor, que emendou:



"Nós acreditamos que o tempo do Erison seria desafiador aqui. Hoje temos várias opções para goleador (atacante)".



O empresário estadunidense considerou que o futebol é um ato de equilíbrio. Por isso, com a chegada de jogadores que vão atuar na mesma posição, fez com que a saída do camisa 89 fosse necessária.



"Quando trazemos dez jogadores, nem todo mundo fica. Nós achamos que ele estará melhor lá. Ele nos fará bem indo para lá. Mas nós não estamos em um negócio de queimar um ativo de 10 milhões de dólares no banco. Então, nós queremos vê-lo jogando", afirmou.



"El Toro" será emprestado ao Estoril (POR), onde vai assinar até julho de 2023. Textor confirmou que clube português não terá opção de compra.



"Nós certamente gostamos muito dele, e queríamos manter na nossa família. Nós não transferimos ele, nós não demos a eles a opção de compra", completou.