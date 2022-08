Torcida do Botafogo no clássico contra o Flamengo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 29/08/2022 19:51

Rio - Mesmo com um público abaixo do esperado no Nilton Santos, tendo apenas 12.876 pagantes e 14.442 presentes, o Botafogo conseguiu sair com saldo positivo com a bilheteria no clássico contra o Flamengo. No borderô, divulgado nesta segunda-feira (29), o Glorioso obteve um lucro de R$ 80.955,39.

Para o confronto, a diretoria do Alvinegro chegou a fazer uma grande promoção no valor dos bilhetes, fazendo com que sócios-torcedores "Camisa 7" pudessem comprar até dois ingressos para convidados pagando o mesmo valor que o dono do plano. Os ingressos para não-sócios (incluindo os visitantes), podiam ser adquiridos a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira).

O borderô também mostrou que a torcida do Flamengo adquiriu apenas 1.564 dos 3.500 ingressos colocados à disposição para os visitantes, que ficaram localizados no setor sul. Isto indica que apenas 44.7% dos bilhetes foram comprados pelos rubro-negros.

O Botafogo voltará a jogar no Nilton Santos apenas no dia 11 de setembro, no duelo com o América-MG, às 11h. Porém, antes disso, o Glorioso viaja até o Nordeste, para enfrentar o Fortaleza, no domingo (04), às 16h, no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.