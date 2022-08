Luis Castro viaja para Caxias do Sul com novidades e deixa Erison e Matheus Nascimento no Rio - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/08/2022 15:15

Rio - Atual treinador da equipe sub-20 do São Paulo, o ex-jogador Alex conversou com alguns torcedores do Botafogo em uma rede social, e mostrou confiança no trabalho do técnico Luís Castro, dizendo que o português irá superar os problemas que o clube vive, e seguir o seu caminho.

L. Castro irá ajustar tudo isso. É um clube q enfrenta uma transição enorme. Vai ajustar e ter seu caminho — Alex de Souza (@Alex10) August 29, 2022

O ídolo do Coritiba também respondeu um torcedor que criticava sua possível contratação, dizendo um pouco de seu currículo como treinador, e destacando que "segue aprendendo".

Estou treinador do sub20 do São Paulo desde abril de 21.

Perdemos final do brasileiro de 21 p/ o Inter.

Caímos na taça Sp na semifinal para o Palmeiras.

caímos nas 4ªs do Paulista nos penais.

Esse ano caímos nas 4ºs para o Cap no brasileiro.

seguimos no Paulista.

Vou aprendendo — Alex de Souza (@Alex10) August 29, 2022 Aos 40 anos, Alex vive sua primeira experiência como treinador de futebol comandando a equipe sub-20 do São Paulo. Como jogador, Alex foi ídolo do Fenerbahçe, da Turquia, e se destacou no futebol nacional quando defendeu o Coritiba, o Palmeiras e o Cruzeiro. O ex-atleta também teve passagem rápida pelo Flamengo. Aos 40 anos, Alex vive sua primeira experiência como treinador de futebol comandando a equipe sub-20 do São Paulo. Como jogador, Alex foi ídolo do Fenerbahçe, da Turquia, e se destacou no futebol nacional quando defendeu o Coritiba, o Palmeiras e o Cruzeiro. O ex-atleta também teve passagem rápida pelo Flamengo.