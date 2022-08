Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2022 10:16 | Atualizado 29/08/2022 10:18

Sem vencer há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Na 14ª posição, o Glorioso soma 27 pontos, dois a mais que o Cuiabá, o 17º colocado. O técnico Luís Castro afirmou que a situação é preocupante, mas confia no trabalho para melhorar a condição do time.

"Eu também estou preocupado com a zona de rebaixamento, assim como todo torcedor. Todo treinador tem de ficar preocupado, porque o objetivo do trabalho não é esse. Entendo essa preocupação do torcedor, porque também a tenho, mas a nossa única solução é o trabalho. Tivemos atitude competitiva. Seja contra quem for, onde for, temos que jogar e competir. Temos que sentir que estamos no jogo. Fizemos isso. Infelizmente não marcamos o gol, mas estivemos muito perto", afirmou Luís Castro, que completou.

"Se eu não olhar para cima, não sairia da quarta divisão para a Champions League. Foi essa capacidade que me acompanhou ao longo da vida. Foi o que me ajudou a conquistar títulos nos últimos anos. Sou determinado nas coisas que faço. Os resultados virão de acordo com o nosso trabalho, e somos muito dedicados".

A derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Nilton Santos, no último domingo, irritou ainda mais os torcedores, que já começam a questionar o trabalho de Luís Castro. No entanto, o treinador revelou que segue firme no cargo pois acredita no projeto a longo prazo.

"Eu tinha outras opções, poderia continuar onde estava, poderia vir ao Brasil para outro clube, mas estou aqui porque acredito no Botafogo. Hoje, o momento é difícil. Daqui a dois, três anos, acredito que o Botafogo estará brigando por títulos, Libertadores, G-4. A paixão por esse desafio me faz continuar aqui, apesar dos problemas".

No próximo domingo (4), o Botafogo enfrenta o Fortaleza, às 16h, no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.