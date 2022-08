Botafogo de John Textor ainda não tem um fornecedor de materiais esportivos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2022 17:14

Rio - A empresa espanhola Joma entrou na briga para fornecer materiais esportivos ao Botafogo na próxima temporada. O clube já entrou na reta final do processo de escolha sobre qual marca irá estampar em seus uniformes. A informação é o site 'Fogo na Rede'.

A Joma fornece os uniformes do RWD Molenbeek, clube da segunda divisão da Bélgica que tem, assim como o Botafogo, John Textor como acionista majoritário - o Glorioso, inclusive, já negociou seis atletas com a equipe europeia.

Os principais clubes vestidos pela marca espanhola são Villarreal (ESP), Hoffenheim (ALE), Atalanta (ITA) e Cruz Azul (MEX), além das seleções de Ucrânia e Romênia.

O processo para escolha do material esportivo contou com 20 postulantes e já se sabe que a Reebok é outra finalista. O Botafogo deseja fechar um acordo até o fim da temporada visando iniciar 2023 já com outra marca estampada do lado direito dos uniformes.