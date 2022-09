Luís Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 01/09/2022 13:18

Rio - Com apenas 27 pontos, o Botafogo está a apenas dois pontos de entrar na zona de rebaixamento no Brasileiro. O jogo do próximo domingo contra o Fortaleza poderá ser um divisor de águas do Glorioso na temporada. O rival inicial uma série de partidas contra equipes que ocupam posições próximas na tabela e podem significar um alívio e uma situação ainda mais delicada na competição.

O Fortaleza, inclusive, é um exemplo a ser seguido pelo Botafogo. Após ficar na lanterna, o clube cearense emplacou uma sequência de vitórias e já vislumbra algo a mais que lutar pela permanência na Série A. Após o clube cearense, o Glorioso vai encarar o América-MG. O Alvinegro tem 27 pontos, contra 30 do Leão e 31 do Coelho.

Após os dois confrontos, mais dois rivais que têm pontuações semelhantes: o Coritiba, que aparece com 25 pontos, e por fim o Goiás, que está em uma situação mais confortável com 32 pontos. Caso emplaque uma sequência positiva, o Glorioso vai deixar para trás o risco alarmante de entrar no Z-4 e quem saber ter objetivos maiores na Série A.

Atualmente, o Botafogo tem 27 pontos, dois a menos que o Cuiabá, que abre a zona da degola. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca tem 23% de risco de ser rebaixado para a Série B.