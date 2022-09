Tchê TchÊ - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 02/09/2022

Rio - Um dos nomes mais conhecidos do elenco do Botafogo, o volante Tchê Tchê chegou ao clube carioca com status de titular, porém, demorou para conseguir uma sequência como titular no Glorioso. O primeiro objetivo, o jogador, de 30 anos, conseguiu, agora, ele foca em viver um momento momento individual e técnico com a equipe carioca.

"Fico feliz, venho em boa sequência, que não tive no início do campeonato. Passei por instabilidade, não é fácil, mas trabalhei em silêncio, sem alarde, para que quando a oportunidade fosse dada pudesse contribuir da melhor forma. Venho cumprindo uma função um pouco diferente, mas tenho me dedicado e tentado entender o que o time precisa para me manter. Sabemos que há muitos jogadores qualidade, tenho que estar sempre em alerta e dar o máximo para me manter na equipe", disse.

Sem vencer há cinco jogos, o Botafogo está há apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Neste fim de semana, o Glorioso vai encarar o Fortaleza, no Castelão, e o confronto pode ser um divisor de águas para o clube carioca.

"Não é o momento que gostaríamos, precisamos voltar a vencer para subir na tabela e conquistar o que achamos que podemos, pelo nosso trabalho do dia a dia. É uma boa oportunidade, o Fortaleza está muito bem, há um tempo não estava assim. É pensar jogo a jogo para subir na tabela e se distanciar da parte de baixo", finalizou.